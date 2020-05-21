Пушков заявил, что РФ не станет присоединяться к нападкам США на Китай из-за COVID-19

Россия поддерживает Китай в ситуации с пандемией коронавируса, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам сенатора, РФ считает, что Китай такая же жертва эпидемии, как и другие страны. Упреки США в сторону Китая не имеют под собой основы, а американская сторона так и не нашла никаких доказательств искусственного происхождения коронавируса. Однако Америка продолжает распространять фейки о вирусе.

Другие страны сейчас просто наблюдают за ситуацией и взвешивают, как им повести себя в противостоянии США и КНР. Россия же придерживается стратегической линии в отношении с Китаем и сотрудничает с Пекином. Присоединяться к нападкам США на Китай российская сторона не станет, подчеркнул Пушков.