Путин: система образования достойно выдержала связанные с пандемией испытания

Внедрение современной системы образования необходимо ускорить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам образования.

Также российский лидер высказался о слухах, что дистанционное образование со временем заменит очное. По словам главы государства, все это следует рассматривать как откровенную провокацию.

Президент отметил, что опыт обучения в дистанционном режиме обязательно пригодится в будущем. Также Путин поручил в начале следующего учебного года проконтролировать знания, полученные в период пандемии.