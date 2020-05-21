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14:32   21 Мая 2020
Общество

Путин: система образования достойно выдержала связанные с пандемией испытания

Путин: система образования достойно выдержала связанные с пандемией испытания

Внедрение современной системы образования необходимо ускорить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам образования.

Также российский лидер высказался о слухах, что дистанционное образование со временем заменит очное. По словам главы государства, все это следует рассматривать как откровенную провокацию.

Президент отметил, что опыт обучения в дистанционном режиме обязательно пригодится в будущем. Также Путин поручил в начале следующего учебного года проконтролировать знания, полученные в период пандемии.

"Система образования достойно выдержала испытания, связанные с пандемией", — приводит слова Путина ТАСС.

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Автор: Василий Пименов
#россия #путин #образование

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