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14:24   21 Мая 2020
Происшествия

Оперштаб Алтая опроверг очередной фейк издания "Листок"

Оперштаб Алтая опроверг очередной фейк издания "Листок"

Представители Оперштаба Алтайского края по борьбе с распространением COVID-19 сообщили, что информация о "переполненных больницах и тяжелом состоянии пациентов с коронавирусом" оказалась ничем не подтверждена.

Издание "Листок", учредителем и главным редактором которого является экс-депутат региона Сергей Михайлов, выпустило статью о якобы "сложном положении" больниц края. Также они рассказали, что состояние пациентов оценивается как тяжелое, а аппаратов для искусственной вентиляции легких "не хватает".

Местное отделение Оперштаба в своем официальном Telegram-канале отметило, что информация не соответствует действительности. Сейчас задействовано только 55 коек из 110 для пациентов с положительным анализом на коронавирус. А вскоре количество мест увеличится в два раза, сообщили в оперштабе. 

Также в штабе рассказал, что все находящиеся в стационаре люди не нуждаются в аппаратах ИВЛ, так как их состояние оценивается как стабильное. Само оборудование находится в исправном состоянии.

Несколько лет назад местные СМИ писали, что суд региона объявили Михайлова в розыск из-за жалоб на "Листок", который уличили в клевете и оскорблении человечество достоинства. Впрочем, оперштаб, комментируя публикацию скандально известного "Листка", напомнил, что за распространение в СМИ и в Сети заведомо фейковых сведений, автор таких публикаций понесет наказание. 

"За распространение в СМИ и в сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность", — заявили в оперштабе. 

Недавно другое не брезгающее фейками издание "Новая газета" сообщило, что выпускников медицинских вузов якобы насильно заставляют проходить практики в медучреждениях, где находятся пациенты с подтвержденным анализом на COVID-19. Информация оказалась недостоверной и, скорее всего, использовалась для нагнетания обстановки в стране. 

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Автор: Яна Либерман
#михайлов #фейк #коронавирус

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