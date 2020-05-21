Банк России опубликовал официальные курсы иностранных валют на 22 мая. Доллар и евро будут снижаться к рублю, об этом свидетельствуют данные с сайта регулятора. Решение принято в соответствии с ситуацией на биржевом рынке.

Обстановка на фондовых биржах демонстрирует повышение интереса инвесторов к энергоресурсам. Июльские фьючерсы на нефть эталонной марки Brent выросли на 1,5%, преодолев планку в 36 долларов. На основании стабилизационных факторов Банк России обновил официальные курсы валют. Доллар снизится на 13 копеек (70,96 рубля), евро — на 16 копеек (77,85 рубля).

Центробанк РФ последовательно проводит политику финансовой интервенции, продавая иностранную валюту на внутреннем рынке. Это позволяет повысить число валютных операций и регулировать ценообразование, обеспечивая российской финансовой системе стабильность в период мировой рецессии.