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14:11   21 Мая 2020
Экономика

Центробанк снизил курс доллара на 22 мая

Центробанк снизил курс доллара на 22 мая

Банк России опубликовал официальные курсы иностранных валют на 22 мая. Доллар и евро будут снижаться к рублю, об этом свидетельствуют данные с сайта регулятора. Решение принято в соответствии с ситуацией на биржевом рынке.

Обстановка на фондовых биржах демонстрирует повышение интереса инвесторов к энергоресурсам. Июльские фьючерсы на нефть эталонной марки Brent выросли на 1,5%, преодолев планку в 36 долларов. На основании стабилизационных факторов Банк России обновил официальные курсы валют. Доллар снизится на 13 копеек (70,96 рубля), евро — на 16 копеек (77,85 рубля).

Центробанк РФ последовательно проводит политику финансовой интервенции, продавая иностранную валюту на внутреннем рынке. Это позволяет повысить число валютных операций и регулировать ценообразование, обеспечивая российской финансовой системе стабильность в период мировой рецессии.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #рубль #курсы валют #центробанк рф

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