Выдвижение Галицкова в губернаторы Иркутской области еще не согласовано ЛДПР

Кандидатом в губернаторы Иркутской области от ЛДПР станет Виктор Галицков, сообщило 21 мая местное издание «ИрСири» со ссылкой на заявление руководителя иркутского отделения ЛДПР Андрея Духовникова. Но прочить Галицкова в кандидаты рано — окончательного решения руководства партии на этот счет еще нет, выяснила «Политика Сегодня».

Решение остается за высшим советом партии либерал-демократов, рассказал сам Галицков.

«На сегодняшний день, если Высший совет партии ЛДПР примет решение о выдвижении меня на должность кандидата в губернаторы Иркутской области — я с честью приму это решение, и готов верно и преданно служить Иркутской области. А когда будет решение Высшего совета партии — тогда я смогу дать развернутые комментарии», — рассказал корреспонденту ИА ПС потенциальный кандидат.

Сейчас Галицков глава Ушаковского муниципального образования. В сентябре он избрался на эту должность под лозунгом «Глава, у которого есть голова!».

Накануне стало известно, что в губернаторы Иркутской области выдвинутся прошлый и нынешний главы Приангарья. Экс-губернатор от КПРФ Сергей Левченко намерен избраться вновь, участвовать в выборах будет и действующий врио губернатора Игорь Кобзев.

Ранее мы писали об итогах правления «красного» губернатора Левченко. Жители области считали его кадровую политику неудачной, а со стихийными бедствиями — лесными пожарами и наводнением в Тулуне — бывшему главе области справиться не удалось. Подвел Левченко и скандал с убийством спящего медведя в берлоге: по итогам этой «охоты» Генпрокуратура возбудила уголовное дело.