Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Милонов: россияне с выявленным иммунитетом к коронавирусу должны работать

Милонов: россияне с выявленным иммунитетом к коронавирусу должны работать

 Путин сообщил об отмене военного призыва для выпускников 2020 года

Путин сообщил об отмене военного призыва для выпускников 2020 года
Суд Киева поручил офису генпрокурора Украины расследовать вмешательство Байдена

Суд Киева поручил офису генпрокурора Украины расследовать вмешательство Байдена

 Пушков заявил, что РФ не станет присоединяться к нападкам США на Китай из-за COVID-19

Пушков заявил, что РФ не станет присоединяться к нападкам США на Китай из-за COVID-19
«Геополитическое проклятие» сделало Польшу ядерной мишенью

«Геополитическое проклятие» сделало Польшу ядерной мишенью

 Синельников-Оришак объяснил, почему туманны отношения РФ и Прибалтики

Синельников-Оришак объяснил, почему туманны отношения РФ и Прибалтики
Милонов: россияне с выявленным иммунитетом к коронавирусу должны работать

Милонов: россияне с выявленным иммунитетом к коронавирусу должны работать

 Путин сообщил об отмене военного призыва для выпускников 2020 года

Путин сообщил об отмене военного призыва для выпускников 2020 года
Суд Киева поручил офису генпрокурора Украины расследовать вмешательство Байдена

Суд Киева поручил офису генпрокурора Украины расследовать вмешательство Байдена

 Пушков заявил, что РФ не станет присоединяться к нападкам США на Китай из-за COVID-19

Пушков заявил, что РФ не станет присоединяться к нападкам США на Китай из-за COVID-19
«Геополитическое проклятие» сделало Польшу ядерной мишенью

«Геополитическое проклятие» сделало Польшу ядерной мишенью

 Синельников-Оришак объяснил, почему туманны отношения РФ и Прибалтики

Синельников-Оришак объяснил, почему туманны отношения РФ и Прибалтики
14:48   21 Мая 2020
Россия

Выдвижение Галицкова в губернаторы Иркутской области еще не согласовано ЛДПР

Выдвижение Галицкова в губернаторы Иркутской области еще не согласовано ЛДПР

Кандидатом в губернаторы Иркутской области от ЛДПР станет Виктор Галицков, сообщило 21 мая местное издание «ИрСири» со ссылкой на заявление руководителя иркутского отделения ЛДПР Андрея Духовникова. Но прочить Галицкова в кандидаты рано — окончательного решения руководства партии на этот счет еще нет, выяснила «Политика Сегодня».

Решение остается за высшим советом партии либерал-демократов, рассказал сам Галицков.

«На сегодняшний день, если Высший совет партии ЛДПР примет решение о выдвижении меня на должность кандидата в губернаторы Иркутской области — я с честью приму это решение, и готов верно и преданно служить Иркутской области. А когда будет решение Высшего совета партии — тогда я смогу дать развернутые комментарии», — рассказал корреспонденту ИА ПС потенциальный кандидат.

Сейчас Галицков глава Ушаковского муниципального образования. В сентябре он избрался на эту должность под лозунгом «Глава, у которого есть голова!».

Накануне стало известно, что в губернаторы Иркутской области выдвинутся прошлый и нынешний главы Приангарья. Экс-губернатор от КПРФ Сергей Левченко намерен избраться вновь, участвовать в выборах будет и действующий врио губернатора Игорь Кобзев.

Выдвижение Галицкова в губернаторы Иркусткой области еще не согласовано ЛДПР

Ранее мы писали об итогах правления «красного» губернатора Левченко. Жители области считали его кадровую политику неудачной, а со стихийными бедствиями — лесными пожарами и наводнением в Тулуне — бывшему главе области справиться не удалось. Подвел Левченко и скандал с убийством спящего медведя в берлоге: по итогам этой «охоты» Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

Выдвижение Галицкова в губернаторы Иркусткой области еще не согласовано ЛДПР

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #губернатор #выборы #политика #новости #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...