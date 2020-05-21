Победители конкурса "Хорошие новости России" выступят на конференции Медиагруппы "Патриот"

Медиагруппа "Патриот" и входящее в нее Федеральное агентство новостей проводят онлайн-конференцию на тему "Хорошие новости России", в ходе которой победители одноименного конкурса расскажут о своем понимании позитивной новостной повестки.

Федеральное агентство новостей (ФАН) дважды в месяц проводит конкурс публикаций "Хорошие новости России", который позволяет молодым журналистам из российских регионов заявить о себе. В ходе онлайн-эфира, который состоится 21 мая в 14:00 победители расскажут, что значит освещать повестку дня в позитивном ключе и поделятся своими профессиональными планами на будущее.

К участию в конкурсе ФАН принимаются авторские информационно-аналитические материалы, опубликованные в региональных СМИ не позднее, чем за две недели до объявления очередного читательского голосования.

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей приглашают к участию в онлайн-пресс-конференции журналистов всех СМИ, независимо от их политических пристрастий и убеждений.