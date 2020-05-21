Навка рассказала о своем самочувствии после выздоровления от COVID-19

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала журналистам.

Фигуристка заверила "Лайф", что после выписки чувствует себя хорошо. Последний тест на коронавирус показал отрицательный результат.

"Так что все в порядке", — сказала она.

Супруг Навки, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по-прежнему лежит в больнице. Однако его состояние улучшилось, представитель Кремля идет на поправку.

До этого Песков рассказал изданию "Коммерсантъ", что источником распространения COVID-19 был один из его коллег. С начала мая пресс-секретарь президента находился в режиме полной изоляции.