Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 6 июня

Режим карантина на передвижение между муниципалитетами в крае сохраняется.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об ограничениях по коронавирусу в регионе в ходе заседания оперативного штаба. Самоизоляция продолжается для людей, находящихся в группе риска по инфекции, а также для тех, кто имеет заболевания, которые не позволяют им выходить из дома.

"Карантин в крае будет сохранен на межмуниципальном сообщении, у нас будут находиться карантинные посты, внутри муниципалитетов передвижение останется свободным", — заявил Кондратьев.

Он также рассказал, что ситуация в крае говорит о том, что власти действуют взвешенно и не допускают новых случаев заболевания. Губернатор Краснодарского края отметил, что у властей нет оснований, чтобы не начать переходить ко второму этапу послаблений в отношении ограничений по коронавирусу.