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13:29   21 Мая 2020
Россия

Депутаты Госдумы приняли закон о едином регистре сведений о гражданах России

Депутаты Госдумы приняли закон о едином регистре сведений о гражданах России

Закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России приняли депутаты Государственной думы.

В нем будут содержаться актуальные данные о гражданине: ФИО, дата рождения и смерти, пол, семейное положение, гражданство, а также информация, подтверждающая эти сведения.

Все данные из регистра можно будет предоставлять при необходимости государственным и муниципальным органам, МФЦ, нотариусам, а также самому гражданину или его законному представителю. Отмечается, что при обращении гражданина РФ или его представителя эти сведения могут изменить.

Парламентарии также одобрили поправку в законодательство, увеличивающую размер пособий по уходу за детьми в два раза. Эта льгота прежде всего предусмотрена для неработающих граждан, в том числе студентов.

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Автор: Руслан Неглинный
#госдума #закон #реестр #росссияне

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