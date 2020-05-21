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13:26   21 Мая 2020
Общество

Медведев прокомментировал изменения в мире на фоне пандемии коронавируса

Медведев прокомментировал изменения в мире на фоне пандемии коронавируса

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация изменила мир, поэтому мировые государства и бизнес должны сформулировать новую модель поведения, заметил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Мир изменился радикально и, скорее всего, навсегда, объяснил свою точку зрения Медведев в ходе онлайн-конференции Startup Village. Настоящая ситуация является уникальной. Процесс пандемии и экономические проблемы продолжаются, с сожалением объяснил зампред Совбеза.

Мировым державам и предприятиям придется еще долгое время принимать много усилий для формирования новой модели поведения. Пока не ясно, какой она будет в окончательном формате, объяснил Медведев. В то же время неизбежна и трансформация трудовых отношений.

Глава "Единой России", не теряя оптимизма. заметил: благодаря сплоченной работе сообщество сможет противостоять вызовам пандемии исключительно эффективным образом. Последнюю информацию об эпидемиологической обстановке в РФ следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #медведев #изменения #коронавирус

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