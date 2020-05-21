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13:21   21 Мая 2020
Общество

Госдума приняла поправку об увеличении пособий по уходу за детьми

Госдума приняла поправку об увеличении пособий по уходу за детьми

Госдума приняла поправку, увеличивающую пособие по уходу за первым и последующими детьми.

Теперь выплаты увеличены до 6,75 тыс. рублей. Такое решение принято в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Государственная дума РФ решила поддержать родителей, которые остались без средств к существованию.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции. Число пациентов с выявленным коронавирусом по всему миру превысило пять миллионов человек.

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Автор: Илья Романович
#госдума #рф #пособие

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