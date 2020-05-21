Госдума приняла поправку об увеличении пособий по уходу за детьми

Госдума приняла поправку, увеличивающую пособие по уходу за первым и последующими детьми.

Теперь выплаты увеличены до 6,75 тыс. рублей. Такое решение принято в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Государственная дума РФ решила поддержать родителей, которые остались без средств к существованию.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции. Число пациентов с выявленным коронавирусом по всему миру превысило пять миллионов человек.