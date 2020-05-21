«Геополитическое проклятие» сделало Польшу ядерной мишенью

В Германии идут жаркие споры из-за ядерного оружия США. Немцы призывают американцев вывезти ракеты из ФРГ, а соседняя Польша не против принять эстафету в хранении взрывоопасного имущества Пентагона. «Политика Сегодня» выяснила, почему в интересах Польши последовать примеру Германии.

Ядерный спор

США должны увезти ядерное оружие с территории ФРГ. Такое решение поддержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), у которой 153 мандата из 709 в Бундестаге. По мнению политиков, ядерный зонт Пентагона не защищает страну, а угрожает национальной безопасности.

Посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер написала в Twitter, что размещение американских ракет отвечает польским интересам:

«Если Германия хочет уменьшить ядерный потенциал НАТО и ослабить альянс, возможно, Польша, которая четко выполняет свои обязательства, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить соответствующие силы и средства у себя».

Польский политолог Якуб Корейба в комментарии «Политике Сегодня» объяснил энтузиазм Варшавы по поводу размещения американского ядерного оружия «геополитическим проклятием Польши».

«Страна находится между двумя гораздо более сильными игроками, то есть Россией и Германией. Такая ситуация требует геополитического "разбавления" региона, которое в данном случае можно сделать с помощью США. <…> Правительство Польши было бы совершенно не против такого шага. Это усилит позиции страны как против самих США, так и против стран, которые Польша считает своими конкурентами», — заявил эксперт.

«Ядерные» планы Польши активно обсуждают украинские СМИ. Аналитическое издание «Главред» пишет, что Варшава пока не делает официальных заявлений, но «согласится на это с большим удовольствием».

Первое правило клуба

С современным уровнем развития вооружения, в том числе и ядерного, глобальная безопасность держится на концепции ядерного сдерживания. Говоря проще: «не стреляйте по нам, иначе мы выстрелим по вам».

Это называется правило ответного удара. У «ядерного клуба» (стран, которые имеют в арсенале ядерное оружие ) есть и еще один пункт: если в конфликте принимает участие третья страна, на территории которой расположено ядерное вооружение зачинщика, то и она примет на себя ответный удар, как союзник.

С этой точки зрения позиция Германии абсолютно логична, считает эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин. Если страна заинтересована в мирной и спокойной жизни, то она не будет держать у себя ядерное оружие, чтобы в случае начала полноценного конфликта не «отдуваться» за других.

Польша мыслит по-другому. Сейчас у власти в стране находятся люди, которые следуют парадигме геополитического противника России.

«Польша же старается показывать кураторам свою необходимость и значимость. Это сугубо политическое решение, что они готовы взять на себя обязательства по противоборству с нами (Россией — прим. ред.)», — отметил Костикин.

Если США переместят свои ракеты в Польшу, так называемая «ведомость целей» России изменится. Поляки попадут на карту мишеней, и ничем хорошим это для них не закончится, уверен военный эксперт. Костикин добавил, что рядовые граждане Польши должны заволноваться, потому что правительство по сути «подставляет» их страну под удар.

Удар по кошельку

Политолог Наталия Елисеева обратила внимание на другую сторону вопроса: Польша хочет увеличить финансирование военно-промышленного комплекса за счет США. Если Пентагон подтвердит перенос ядерного оружия, то все операции будут осуществляться за счет Вашингтона.

«Для поляков это огромный плюс с точки зрения получения прибыли, а также давления на международной арене. Германия в этом плане настроена более обособлено. Но относится к этому всерьез пока не стоит – это все сейчас на уровне разговоров, никаких официальных заявлений пока не было», — заключила Елисеева.

Николай Костикин напомнил про профессоров Чикагского университета, которые следят за «часами судного дня». Это циферблат, на котором ученые отмечают возможность приближения мирового ядерного катаклизма. Для наглядности процесс демонстрируется в виде обычного циферблата, где «судный день» назначен на 00:00.

Подобное нагнетание обстановки с ядерным вооружением только ускоряет ход условных стрелок. Сейчас часы показывают без двух минут полночь.