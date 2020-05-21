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13:16   21 Мая 2020
Общество

Петровский заявил, что рост смертности онкобольных из-за коронавируса не ожидается

Петровский заявил, что рост смертности онкобольных из-за коронавируса не ожидается

Роста смертности больных раком после окончания пандемии коронавируса не будет. Об этом заявил замглавы НМИЦ онкологии имени Блохина Александр Петровский.

Он отметил, что в стране практически нет перепрофилированных онкологических учреждений, а все онкологические клиники продолжают оказывать помощь больным без каких-либо ограничений. Так что, по мнению Петровского, повышения смертности онкобольных из-за коронавируса не ожидается, передает ФАН.

Он напомнил, что в стране действует национальный проект "Онкология", который решает задачи по выявлению заболевания на ранних стадиях, что ведет к снижению смертности. Работы в рамках этого нацпроекта никто не останавливал.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #онколог #коронавирус

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