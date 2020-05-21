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13:13   21 Мая 2020
Россия

Мишустин поручил ежедневно докладывать ему о допвыплатах медикам

Мишустин поручил ежедневно докладывать ему о допвыплатах медикам

Оснований для задержек дополнительных выплат медикам нет, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Премьер распорядился, чтобы ему ежедневно докладывали о ситуации. Деньги за апрель врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу должны были быть выплачены в полном объеме, подчеркнул Мишустин. 

Количество новых случаев COVID-19 в РФ уже второй день подряд не превышает 9 тысяч человек, коэффициент распространения коронавируса в России уменьшился до 0,91, показатель остается на этом уровне уже почти неделю. Снижение коэффициента показывают Москва, Санкт-Петербург, Московская область и другие регионы.

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Автор: Илья Романович
#выплаты #медики #мишустин

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