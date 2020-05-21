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13:12   21 Мая 2020
Политика

Мишустин объявил о распределении 25 млрд рублей на поддержку автопрома РФ

Мишустин объявил о распределении 25 млрд рублей на поддержку автопрома РФ

Кабинет министров России займется распределением 25 млрд рублей, которые власти выделили на поддержку автомобильной промышленности страны. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее Правительство РФ приняло несколько пакетов мер поддержки населения и отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса нового типа. В рамках этого выделены средства. В настоящий момент принимаются решения по их распределению.

В рамках обеспечительных мер автомобильной промышленности 5 млрд рублей потратят на закупку транспортных средств для станций скорой помощи. За счет части выделенных средств также будет проводиться автокредитование на льготных условиях. Кроме того, госкомпании смогут провести закупку транспортных средств, произведенных в России.

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Автор: Илья Романович
#поддержка #скорая помощь #автопром #мишустин #коронавирус

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