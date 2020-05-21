Синельников-Оришак объяснил, почему туманны отношения РФ и Прибалтики

Такое мнение в беседе с изданием Baltnews высказал политолог Михаил Синельников-Оришак. Он считает, что у Прибалтики не получится совместно с Россией работать над укреплением сотрудничества в Балтийском регионе, «позабыв обо всех печалях», особенно после всех санкций, введенных странами Восточной Европы против России.

«Я не думаю, что из этого что-то получится. Я понимаю шаг, что Лавров всему миру демонстрирует, что Россия открыта для диалога и готова протянуть руку странам региона для сотрудничества в тех или иных направлениях. Но это может восприниматься не как сила и проявление жеста доброй руки, а наоборот», — отметил политолог.

Также он выразил опасения, что подобный формат не был бы полезным и эффективным для России, тем более, что Запад уже сформировал свое отношение к участникам международных отношений, выдвигающих предложения о сотрудничестве в разных областях.

«В западной логике тот, кто делает шаги навстречу, такова данность, тот проигрывает несколько очков, — напомнил Синельников-Оришак. — Когда возникают какие-то необходимые предпосылки, например, ситуация с пандемией, то мгновенно устанавливаются те или иные контакты, начинают работу каналы обмена информацией и помощью. Все это делается в таких условиях очень быстро».

Россия же, по его словам, слишком часто выдвигает инициативы по сотрудничеству, эффективность которых, учитывая отсутствие глобальных угроз в Балтийском регионе, сводится на нет международной бюрократией.