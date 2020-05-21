Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Центробанк снизил курс доллара на 22 мая

Центробанк снизил курс доллара на 22 мая

 Победители конкурса "Хорошие новости России" выступят на конференции Медиагруппы "Патриот"

Победители конкурса "Хорошие новости России" выступят на конференции Медиагруппы "Патриот"
Мишустин объявил о распределении 25 млрд рублей на поддержку автопрома РФ

Мишустин объявил о распределении 25 млрд рублей на поддержку автопрома РФ

 Украина рассчитывает на помощь от МВФ, Всемирного банка и ЕС

Украина рассчитывает на помощь от МВФ, Всемирного банка и ЕС
«Геополитическое проклятие» сделало Польшу ядерной мишенью

«Геополитическое проклятие» сделало Польшу ядерной мишенью

 Синельников-Оришак объяснил, почему туманны отношения РФ и Прибалтики

Синельников-Оришак объяснил, почему туманны отношения РФ и Прибалтики
Центробанк снизил курс доллара на 22 мая

Центробанк снизил курс доллара на 22 мая

 Победители конкурса "Хорошие новости России" выступят на конференции Медиагруппы "Патриот"

Победители конкурса "Хорошие новости России" выступят на конференции Медиагруппы "Патриот"
Мишустин объявил о распределении 25 млрд рублей на поддержку автопрома РФ

Мишустин объявил о распределении 25 млрд рублей на поддержку автопрома РФ

 Украина рассчитывает на помощь от МВФ, Всемирного банка и ЕС

Украина рассчитывает на помощь от МВФ, Всемирного банка и ЕС
«Геополитическое проклятие» сделало Польшу ядерной мишенью

«Геополитическое проклятие» сделало Польшу ядерной мишенью

 Синельников-Оришак объяснил, почему туманны отношения РФ и Прибалтики

Синельников-Оришак объяснил, почему туманны отношения РФ и Прибалтики
12:59   21 Мая 2020
Экономика

Украина рассчитывает на помощь от МВФ, Всемирного банка и ЕС

Украина рассчитывает на помощь от МВФ, Всемирного банка и ЕС

Власти Украины рассчитывают до конца 2020 года получить финансовую помощь от Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и Евросоюза на сумму около 4,5 млрд долларов и 1 млрд евро, заявил украинского минфина Сергей Марченко.

Предполагается, что МВФ выделит Киеву 3,5 млрд долларов, Всемирный банк – до 1 млрд долларов, а ЕС – свыше 1 млрд евро. Первый транш от МВФ по новой программе кредитования в размере 1,75 млрд долларов Украина ожидает получить не позднее конца мая, подчеркнул министр.

Пресс-секретарь МВФ Джерри Райс ранее сообщил, что МВФ обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями. Согласно программе финансирования stand-by Киев может рассчитывать на помощь от МВФ в размере 5 млрд долларов в течение 2020-2021 годов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#ес #украина #кризис #мвф #всемирный банк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...