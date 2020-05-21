Украина рассчитывает на помощь от МВФ, Всемирного банка и ЕС

Власти Украины рассчитывают до конца 2020 года получить финансовую помощь от Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и Евросоюза на сумму около 4,5 млрд долларов и 1 млрд евро, заявил украинского минфина Сергей Марченко.

Предполагается, что МВФ выделит Киеву 3,5 млрд долларов, Всемирный банк – до 1 млрд долларов, а ЕС – свыше 1 млрд евро. Первый транш от МВФ по новой программе кредитования в размере 1,75 млрд долларов Украина ожидает получить не позднее конца мая, подчеркнул министр.

Пресс-секретарь МВФ Джерри Райс ранее сообщил, что МВФ обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями. Согласно программе финансирования stand-by Киев может рассчитывать на помощь от МВФ в размере 5 млрд долларов в течение 2020-2021 годов.