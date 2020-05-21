Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Центробанк снизил курс доллара на 22 мая

Центробанк снизил курс доллара на 22 мая

 Победители конкурса "Хорошие новости России" выступят на конференции Медиагруппы "Патриот"

Победители конкурса "Хорошие новости России" выступят на конференции Медиагруппы "Патриот"
Мишустин объявил о распределении 25 млрд рублей на поддержку автопрома РФ

Мишустин объявил о распределении 25 млрд рублей на поддержку автопрома РФ

 Украина рассчитывает на помощь от МВФ, Всемирного банка и ЕС

Украина рассчитывает на помощь от МВФ, Всемирного банка и ЕС
«Геополитическое проклятие» сделало Польшу ядерной мишенью

«Геополитическое проклятие» сделало Польшу ядерной мишенью

 Синельников-Оришак объяснил, почему туманны отношения РФ и Прибалтики

Синельников-Оришак объяснил, почему туманны отношения РФ и Прибалтики
Центробанк снизил курс доллара на 22 мая

Центробанк снизил курс доллара на 22 мая

 Победители конкурса "Хорошие новости России" выступят на конференции Медиагруппы "Патриот"

Победители конкурса "Хорошие новости России" выступят на конференции Медиагруппы "Патриот"
Мишустин объявил о распределении 25 млрд рублей на поддержку автопрома РФ

Мишустин объявил о распределении 25 млрд рублей на поддержку автопрома РФ

 Украина рассчитывает на помощь от МВФ, Всемирного банка и ЕС

Украина рассчитывает на помощь от МВФ, Всемирного банка и ЕС
«Геополитическое проклятие» сделало Польшу ядерной мишенью

«Геополитическое проклятие» сделало Польшу ядерной мишенью

 Синельников-Оришак объяснил, почему туманны отношения РФ и Прибалтики

Синельников-Оришак объяснил, почему туманны отношения РФ и Прибалтики
12:55   21 Мая 2020
Армия

Силы РФ и Турции провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо

Силы РФ и Турции провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо

Российская военная полиция провела очередное совместное патрулирование с турецкими военнослужащими в Сирии, сообщили в Минобороны Турции.

Местом совместного русско-турецкого патрулирования стала северо-восточная часть сирийской провинции Алеппо. Уточняется, что российские и турецкие силы проконтролировали обстановку вблизи города Кобани.

Военная полиция России и ВС Турции в минувшую среду также провели двенадцатое совместное патрулирование сирийской трассы М-4 в провинции Идлиб. В турецком военном ведомстве добавили, что в ходе патрулирования применялись как наземные, так и воздушные единицы техники.

Решение о введении перемирия в провинции Идлиб было принято президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе переговоров в марте текущего года. Стороны сошлись во мнении о необходимости принятия различных мер для урегулирования ситуации в Сирии и сохранения суверенитета САР.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#россия #сирия #турция #алеппо #патрулирование

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...