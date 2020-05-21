Силы РФ и Турции провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо

Российская военная полиция провела очередное совместное патрулирование с турецкими военнослужащими в Сирии, сообщили в Минобороны Турции.

Местом совместного русско-турецкого патрулирования стала северо-восточная часть сирийской провинции Алеппо. Уточняется, что российские и турецкие силы проконтролировали обстановку вблизи города Кобани.

Военная полиция России и ВС Турции в минувшую среду также провели двенадцатое совместное патрулирование сирийской трассы М-4 в провинции Идлиб. В турецком военном ведомстве добавили, что в ходе патрулирования применялись как наземные, так и воздушные единицы техники.

Решение о введении перемирия в провинции Идлиб было принято президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе переговоров в марте текущего года. Стороны сошлись во мнении о необходимости принятия различных мер для урегулирования ситуации в Сирии и сохранения суверенитета САР.