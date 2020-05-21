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12:55   21 Мая 2020
Политика

Пушков отметил заслуги Китая в борьбе с коронавирусом

Пушков отметил заслуги Китая в борьбе с коронавирусом

Китай понес серьезные потери из-за коронавируса. Об этом заявил председатель комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

Нельзя говорить о пандемии коронавируса, что она сыграла на руку китайским властям. Эта страна первой пострадала от эпидемии, там были приняты серьезные ограничительные меры. Пекин потерял сотни миллиардов долларов. По мнению сенатора, именно Китай минимизировал последствия распространения инфекции.

Пушков отметил легкомысленное отношение президента США Дональда Трампа к пандемии на начальном этапе распространения инфекции. Вашингтон осознал всю серьезность ситуации, когда уже было поздно бороться, поэтому страна полностью провалила борьбу с коронавирусом, а теперь осуществляются попытки возложить ответственность на Китай.

Китайские власти отвергают все обвинения в сокрытии или несвоевременном распространении данных о коронавирусе. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин своевременно и без задержки сообщил Всемирной организации здравоохранения о распространении инфекции.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #пушков #китай

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