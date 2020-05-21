Возврат денег за несостоявшиеся матчи и соревнования в РФ могут заменить раздачей ваучеров

Организаторы отмененных из-за пандемии коронавируса соревнований и матчей могут получить право заменить возврат средств за билеты раздачей ваучеров, этот вопрос рассмотрят на пленарном заседании Госдумы 21 мая.

Такую поправку внесла на рассмотрение рабочая группа Госдумы по поддержке малого и среднего предпринимательства в сфере спорта и физкультуры, отмечает "Парламентская газета". В соответствии с ней, тем, кто приобрел билеты на матчи или соревнования, могут начать раздавать ваучеры и билеты в фитнес-центры.

Подобные меры аналогичны тем, что принимаются в сфере туризма, отметил заместитель председателя Комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов. Предполагается, что ваучеры будут действовать в течение двух лет.

Подобная инициатива нашла положительный отклик в Министерстве экономического развития РФ и в Министерстве спорта России. Большинство спортивных мероприятий не отменили, а перенесли, подчеркнул глава департамента Минспорта Максим Уразов. Таким образом, россияне смогут использовать выданные им ваучеры.