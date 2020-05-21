ЦБ: граждане РФ могут отправлять документы для кредитных каникул через "Госуслуги"

Россияне смогут отправить необходимые для заявки на кредитные каникулы документы через портал "Госуслуги". Соответствующее решение приняли Банк России и Минкомсвязь РФ.

Речь идет о справке 2-НДФЛ и выписке со счета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые нужны для подачи заявки на предоставление кредитных каникул по новому антикризисному закону № 106-ФЗ. Эти документы можно сформировать или отправить в банк или другую финансовую организацию напрямую через личный кабинет на сайте госуслуг, отмечается в пресс-релизе ЦБ.

В настоящее время также прорабатывается возможность оформления заявки на предоставление кредитных каникул непосредственно на "Госуслугах", где можно сформировать полный пакет необходимых документов, сообщает ТАСС.

Предполагается, что в будущем кредитно-финансовые организации смогут получать всю необходимую для оформления каникул информацию для оформления отсрочки по кредитам, а также данные о доходах гражданина, страховых взносах и налоговых отчислениях прямо из его профиля на портале.