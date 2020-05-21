Совет Федерации представил проект налога на цифровые продукты

Новый проект налога на потребление цифровой продукции был направлен Советом Федерации вице-премьеру РФ Андрею Белоусову. В пакет инициатив также вошли предложения по продлению льгот и модернизации налогообложения для иностранных граждан.

Предложения по модернизации налоговой системы сформулированы рабочей группой Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии. Пакет новых мер направлен на рассмотрение в Правительство РФ, в него включили как новые проекты, так и предложения по уже действующим.

Сенаторы отметили возможность введения нового налога на цифровые продукты — digital tax. Он предполагает введение выплат для потребителей продукции в стране их пребывания,сообщает ТАСС. Также рабочая группа оценила возможность внедрения новой системы налогов для иностранных граждан, действующих на территории РФ.

Дополнительным пунктом в пакете инициатив значится продление налоговых условий для предприятий МСП — оно позволит компаниям снизить финансовую нагрузку в период пандемии COVID-19 и упростить их последующее восстановление.