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12:43   21 Мая 2020
Экономика

Совет Федерации представил проект налога на цифровые продукты

Совет Федерации представил проект налога на цифровые продукты

Новый проект налога на потребление цифровой продукции был направлен Советом Федерации вице-премьеру РФ Андрею Белоусову. В пакет инициатив также вошли предложения по продлению льгот и модернизации налогообложения для иностранных граждан.

Предложения по модернизации налоговой системы сформулированы рабочей группой Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии. Пакет новых мер направлен на рассмотрение в Правительство РФ, в него включили как новые проекты, так и предложения по уже действующим.

Сенаторы отметили возможность введения нового налога на цифровые продукты — digital tax. Он предполагает введение выплат для потребителей продукции в стране их пребывания,сообщает ТАСС. Также рабочая группа оценила возможность внедрения новой системы налогов для иностранных граждан, действующих на территории РФ.

Дополнительным пунктом в пакете инициатив значится продление налоговых условий для предприятий МСП — оно позволит компаниям снизить финансовую нагрузку в период пандемии COVID-19 и упростить их последующее восстановление.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #налогообложение #технологии #совет федерации

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