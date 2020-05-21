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Путин подписал указ о награждении Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
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12:19   21 Мая 2020
Общество

Путин подписал указ о награждении Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Путин подписал указ о награждении Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении министра обороны РФ Сергея Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщили в Кремле.

Президент также поздравил Шойгу с 65-летием, которое он отмечает сегодня. Герой России Сергей Шойгу родился в городе Чадан Республики Тыва. С 6 ноября 2012 года занимает пост министра обороны Российской Федерации.

Весенний призыв в армию идет согласно плану, несмотря на пандемию коронавируса, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он начался 1 апреля и продолжится до 15 июля. Однако российские призывники из-за пандемии COVID-19 отправятся к местам службы после 20 мая.

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Автор: Борис Нестеров
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