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14:00   21 Мая 2020
Весь мир

ЕС обложил «Северный поток — 2» санкциями под видом борьбы с монополиями

ЕС обложил «Северный поток — 2» санкциями под видом борьбы с монополиями

Федеральное сетевое агентство Германии 20 мая освободило газопровод «Северный поток» от норм Газовой директивы ЕС. Но позиция по «Северный поток — 2» так и осталась неизменной: на него европейские нормы распространяются. Как оказалось, директива Евросоюза применяется только в «удобных» случаях и только для российского проекта.

Европа противоречит своим же законам

Согласно директиве, добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляют ее газ. То есть, «Газпром» должен передать участок трубы, расположенный в 12 милях от Германии, под управление независимой компании. Второе правило — один поставщик должен загружать не более 50% мощности трубы. Если труба рассчитана на 55 миллиардов кубов, то «Газпром» должен загружать в нее не более 27,5 миллиардов кубов газа. Эта директива — свод антимонопольных законов в энергетической сфере.

Антимонопольные законы ЕС оказались санкциями для «Северного потока — 2»

Но применяются они очень ситуативно. Например, в общении с журналистами Федеральное министерство экономики и энергетики ФРГ называет «Северный поток — 2» «предпринимательским проектом». Это правда: он принадлежит компании Nord Stream AG2, а этой компанией владеет «Газпром» — соответственно, «Северный поток — 2» принадлежит российской госкомпании. При этом «Газпром», по правилам ЕС, владеть трубопроводом не может.

«"Северный поток — 2" — это прежде всего предпринимательский проект. Поэтому вопросы, касающиеся завершения работы, должны быть направлены в компанию», — так в апреле ответили в Бундестаге на вопрос «Политики Сегодня» о сроках окончания строительства газопровода.

Примечательно, что изначально «Газпром» планировал продать по 10% акций газопровода пяти европейским компаниям, чтобы не быть единственным владельцем «Северного потока — 2» и соблюсти законы ЕС. Но один из членов Евросоюза заблокировал такую возможность: традиционно, это был польский антимонопольный регулятор. То есть, Евросоюз сделал все, чтобы «Газпром» не смог следовать их же правилам. И проект по-прежнему на 100% «газпромовский». Но есть еще одна проблема: правило, запрещающее пользоваться газопроводом единственному поставщику.

Антимонопольные законы ЕС оказались санкциями для «Северного потока — 2»

Антироссийские санкции под видом борьбы с монополией

Антимонопольный комплекс, призванный развивать конкуренцию, по факту используется Европой в отношении «Северного потока — 2» как санкции, подтверждает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«"Газпром" который год доказывает, что там, где нет альтернативных поставщиков, нужно давать 100% мощности загрузки одному поставщику, что в общем-то во всех случаях, кроме как с российским газом, выполняется. Азербайджан поставляет так — ему дали исключение из требований европейского энергопакета. То есть в самом законодательстве ЕС это прописано, что это антимонопольные законы, не санкции. Хотя по факту они применяются к "Северному потоку — 2" как санкции», — рассказал Юшков в интервью «Политике Сегодня».

«Газпром» пытался добиться справедливости от ЕС и в ситуации с первым «Северным потоком». Эта труба разделяется на две части: газопровод Nel идет до Германии, а транзитом через Германию идет газопровод Opal — он проходит в Чехию и заканчивается в Австрии. Nel получил исключение из европейского энергопакета, а Opal нет. Почему — непонятно.

Антимонопольные законы ЕС оказались санкциями для «Северного потока — 2»

Трубы начинаются в одной точке, где выходит «Северный Поток» на берег. Туда не приходит ни один другой газопровод: там не может быть терминала. И физически не может быть никакого другого газа, кроме российского. Даже потенциальную конкуренцию представить сложно, подчеркивает Юшков. С морскими газопроводами ситуация еще более абсурдна: как на глубине моря должны появиться альтернативные Газпрому поставщики?

«Эти нормы были введены, когда началось строительство "Северного потока — 2" и ни к одному другому газопроводу они не применяются. Де-факто, это санкция. Когда было обсуждение применения норм европейского энергопакета к морским газопроводам, юридическая служба Еврокомиссии дважды дала отрицательный отчет и сказала, что применять их — незаконно, потому что таким образом распространяются европейские законы на юрисдикцию других стран — газопровод ведь начинается в России», — объясняет эксперт.

Но даже если ЕС останется непреклонен в применении директивы к «Северному потоку — 2», у «Газпрома» есть возможность к нему подстроиться — например, передать участок трубы у берегов Германии «независимому оператору». Для этого можно просто нанять стороннюю управляющую компанию.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #евросоюз #политика #новости #весь мир #северный поток-2

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