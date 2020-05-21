Правительство России попросили включить СМИ в число пострадавших от COVID-19 отраслей

Российские медиа пострадали от пандемии коронавирусной инфекции на ряду с другими отраслями, отмечает глава Красноярского края Александр Усс. Он просит Правительство РФ включить сферу в перечень оказания поддержки.

Основным источником заработка для российских средств массовой информации является реклама, размещаемая на сайте или страницах издания. В условиях пандемии COVID-19 объемы заказов предприятий резко снижаются, что может вызвать закрытие редакций. В связи с ослаблением рекламного рынка губернатор Красноярского края Александр Усс предложил Правительству РФ рассмотреть вопрос о включении СМИ в перечень пострадавших предприятий.

Инициатива по оказанию помощи медиа уже действует на территории региона, ей могут воспользоваться небольшие издания из сферы МСП. Предлагается распространить идею красноярских властей на федеральный уровень, тем самым обеспечив стабилизацию СМИ.