Лукашенко заявил, что ситуация с COVID-19 в Белоруссии улучшается

Ситуация с коронавирусом в Белоруссии улучшается, но расслабляться пока что нельзя, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко 21 мая на встрече с министром здравоохранения Владимиром Караником и помощником президента Александром Косинцем обсудил эпидемиологическую обстановку в стране.

По словам главы государства, сейчас в стране обстановка постепенно улучшается. Однако необходимо дальше бороться с вирусом и спасать жизни людей, подчеркнул белорусский лидер. Он также отметил высокопрофессиональную работу медиков и Минздрава и выразил надежду, что страна вскоре успешно справится с инфекцией.