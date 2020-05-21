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11:47   21 Мая 2020
Общество

Лукашенко заявил, что ситуация с COVID-19 в Белоруссии улучшается

Лукашенко заявил, что ситуация с COVID-19 в Белоруссии улучшается

Ситуация с коронавирусом в Белоруссии улучшается, но расслабляться пока что нельзя, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко 21 мая на встрече с министром здравоохранения Владимиром Караником и помощником президента Александром Косинцем обсудил эпидемиологическую обстановку в стране.

По словам главы государства, сейчас в стране обстановка постепенно улучшается. Однако необходимо дальше бороться с вирусом и спасать жизни людей, подчеркнул белорусский лидер. Он также отметил высокопрофессиональную работу медиков и Минздрава и выразил надежду, что страна вскоре успешно справится с инфекцией.

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Автор: Юлия Яковлева
#белоруссия #лукашенко #коронавирус

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