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11:42   21 Мая 2020
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СК установил личность распространителя фейка о продаже масок из китайской гумпомощи

СК установил личность распространителя фейка о продаже масок из китайской гумпомощи

Правоохранители пресекли деятельность распространителя фейка о реализации масок из гуманитарной помощи Китая. Следователи установили личность злоумышленницы из Москвы.

Пресс-служба СКР сообщила о подозреваемой в распространении фейка. По данным следствия, 38-летняя жительница Москвы распространяла в Сети видеоролик о продаже средств защиты, прибывших из Китая как гуманитарная помощь.

Правоохранители пресекли деятельность распространителя недостоверной информации. Подозреваемая подтвердила факт размещения ролика.

Сотрудники полиции изъяли у женщины смартфон и ноутбук. Следователи проводят проверку по факту произошедшего.

Госдума России просит Генпропуратуру РФ принять меры в отношении FT и NYT. По данным ведомства, издания распространяли недостоверную информацию о COVID-19.

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Автор: Василий Пименов
#следствие #фейк #маски

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