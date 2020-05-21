«Гуаньча» рассказала о ядерном противостоянии России и США

Ядерные потенциалы России и США примерно уравновешивают друг друга в том, что касается количества баллистических ракет и средств их доставки. При этом в последнее время Москва занимается разработкой сверхзвуковых ракет, что дает американским военным возможность называть РФ единственной страной, которая представляет для Штатов военную угрозу.

Об этом в четверг пишет китайская газета «Гуаньча», которая решила сравнить ядерную мощь двух сверхдержав.

В годы холодной войны, напоминает издание, США и СССР активно вели гонку вооружений, а после распада Советского союза Россия унаследовала большую часть созданного им ядерного оружия. В 2019 году Россия располагала 6 850 ядерными боеголовками против 6 550, имеющихся у США. Однако, отмечает газета, Россия сильно обогнала США в развитии ядерного вооружения наземного базирования.

«В Соединенных Штатах имеются только стационарные пусковые шахты, разработанные 50 лет назад для запуска межконтинентальных ракет LGM-30 «Минитмен». Максимальная дальность полета этих ракет составляет всего 13 тысяч километров, и она может нести до 335 килотонн в тротиловом эквиваленте», — сообщает «Гуаньча».

При этом у России имеются более современные МБР «Сармат» и «Тополь-М».

Ракета «Сармат», к примеру, может нести до 15 ядерных боеголовок весом до 750 килотонн, а дальность ее полета достигает 18 тысяч километров, то есть это межконтинентальная баллистическая ракета «всемирного поражения». А МБР «Тополь-М» запускаются с подвижного ракетного комплекса, каких нет у США.

Далее издание сообщает, что у Штатов есть стратегический бомбардировщик-невидимка В-2, который может быть носителем ядерных боеголовок. У России таких самолетов нет, но зато она ни в чем не уступает США в области самих авиационных ядерных ракет:

«Соединенные Штаты могут запускать высокоточные дозвуковые крылатые ракеты «Томагавк», которые имеют дальность 3000 километров и могут нести тактические ядерные боеголовки W80, в то время как у России есть крылатые ракеты Х-555 с дальностью полета 3500 километров и Х-101 с дальностью 4500 километров, обе из которых могут также нести ядерные боеголовки. Таким образом, в авиационном ядерном оружии США лишь немного опережают Россию!», — пишет газета.

В заключение «Гуаньча» сообщает, что американским разработкам в области межконтинентальных ракет морского базирования и подводного пуска нет равных во всем мире.

«Баллистическая ракета подводных лодок UGM-133A «Трайдент II» на одну ступень меньше по размеру, чем другие межконтинентальные ракеты подводного пуска, но максимальная дальность полета составляет около 11 тысяч километров, кроме того, она может нести 14 ядерных боеголовок W87 весом 475 килотонн в тротиловом эквиваленте. Помимо этого, погрешность в точности поражения ракеты контролируется в пределах 90 метров», — говорится в материале.

Российская баллистическая ядерная ракета «Булава», которой вооружены подводные лодки, по мнению издания, уступает американским разработкам

Однако, в целом, заключает автор, ядерные силы России и США друг друга уравновешивают. При этом тот факт, что в последние годы Россия активно ведет разработку сверхзвукового оружия, дает американцам повод опасаться, что Москва может за короткое время уничтожить их страну и называть РФ самой большой угрозой для Америки в военной сфере.