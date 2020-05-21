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11:29   21 Мая 2020
Общество

Депздрав Москвы опроверг информацию о снижении объема онкологической помощи

Депздрав Москвы опроверг информацию о снижении объема онкологической помощи

Сообщения о том, что онкологическая помощь жителям Москвы оказывается не в полном объеме, не соответствуют действительности. Об этом заявили в Департаменте здравоохранения российской столицы.

Официальное заявление депздрава опубликовано на сайте. Ни один городской стационар, который оказывает онкопомощь, не был закрыт или перепрофилирован из-за коронавирусной пандемии. Оказание медпомощи всем нуждающимся, заверили в ведомстве, в данном профиле не прекращалось ни на день.

Более того, из-за изменения работы федеральных центров на базе НИКИО им. Свержевского предоставили сто коек. Пациентов из закрытых или перепрофилированных центров перевели в столичные стационары.    

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #онкология

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