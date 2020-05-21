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Совфед предложил на законодательном уровне закрепить понятие "самоизоляция"

 Оперштаб по борьбе с COVID-19 зафиксировал 127 летальных исходов за последние сутки

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11:18   21 Мая 2020
Общество

Совфед предложил на законодательном уровне закрепить понятие "самоизоляция"

Совфед предложил на законодательном уровне закрепить понятие "самоизоляция"

Легальное определение самоизоляции предложили ввести члены Совета Федерации. Таким образом, будет определен порядок введения режима и пределы полномочий региона в этой области.

Инициативу закрепить в законодательстве понятие "самоизоляция" выдвинул комитет верхней палаты по конституционному законодательству. По словам первого зампреда комитета Ирины Рукавишниковой, важно установить правила, которые будут понятны и взвешены, а также охватят все имеющиеся ресурсы и интересы, сообщает РИА Новости.

"В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны", — подчеркнула Рукавишникова.

Она также отметила, что существующий процесс законотворчества в условиях пандемии был неприменим, поскольку мог поставить под угрозу жизни и здоровье российских граждан. Предложенные поправки должны затронуть закон "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера".

Стресс, который испытывают россияне на самоизоляции, может привести к похудению, отметила звездный диетолог Марият Мухина. По ее словам, длительные ограничения приводят к психотравмам, которые некоторые люди заедают или пытаются компенсировать алкоголем. Однако есть и те, у кого из-за стресса пропадает аппетит.

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Автор: Яна Либерман
#россия #пандемия #самоизоляция #коронавирус

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