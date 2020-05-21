Совфед предложил на законодательном уровне закрепить понятие "самоизоляция"

Легальное определение самоизоляции предложили ввести члены Совета Федерации. Таким образом, будет определен порядок введения режима и пределы полномочий региона в этой области.

Инициативу закрепить в законодательстве понятие "самоизоляция" выдвинул комитет верхней палаты по конституционному законодательству. По словам первого зампреда комитета Ирины Рукавишниковой, важно установить правила, которые будут понятны и взвешены, а также охватят все имеющиеся ресурсы и интересы, сообщает РИА Новости.

"В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны", — подчеркнула Рукавишникова.

Она также отметила, что существующий процесс законотворчества в условиях пандемии был неприменим, поскольку мог поставить под угрозу жизни и здоровье российских граждан. Предложенные поправки должны затронуть закон "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера".

Стресс, который испытывают россияне на самоизоляции, может привести к похудению, отметила звездный диетолог Марият Мухина. По ее словам, длительные ограничения приводят к психотравмам, которые некоторые люди заедают или пытаются компенсировать алкоголем. Однако есть и те, у кого из-за стресса пропадает аппетит.