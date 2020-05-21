Прокурор в суде предъявит обвинение пилоту Superjet-100, сгоревшего в Шереметьево

Химкинский суд Москвы проведет сегодня заседание по уголовному делу пилота самолета Superjet-100, который в мае минувшего года потерпел крушение в аэропорту Шереметьево в результате жесткой посадки. Слушания намечены на полдень.

Заседание Химкинского районного суда Москвы по делу пилота Superjet-100, который сгорел в прошлом году в Шереметьево, состоится сегодня, 21 мая. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, в ходе слушаний прокурор огласит Денису Евдокимову обвинение. Заседание, как ожидается, откроется в 12 часов по московскому времени.

По заключению прокуратуры, Евдокимов нарушил правила безопасности и эксплуатации воздушного судка, что в дальнейшем привело к причинению по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека, гибели двоих и более людей, а также к крупному ущербу. Сам пилот Евдокимов не признает вины. отмечается, что сегодня в суде ему будет дана возможность высказать свою позицию по предъявленному обвинению.

Самолет "Аэрофлота" Superjet-100 потерпел крушение в московском аэропорту Шереметьево в мае минувшего года. В результате жесткой посадки борт загорелся. Погиб 41 человек, еще 10 пострадали.