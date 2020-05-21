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Глава Красногвардейского района Адыгеи досрочно сложил свои полномочия

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11:02   21 Мая 2020
Политика

Глава Красногвардейского района Адыгеи досрочно сложил свои полномочия

Глава Красногвардейского района Адыгеи досрочно сложил свои полномочия

Руководитель Красногвардейского района Республики Адыгея Альберт Османов покинул свой пост. Об этом сообщили в местных органах исполнительной власти.

В сообщении говорится, что вопрос о досрочном прекращении полномочий Османова принят на внеочередной сессии совета народных депутатов Красногвардейского района. Экс-глава района принял это решение самостоятельно. Желание поддержали депутаты.

Присутствовавший на заседании премьер-министр региона Владимир Свеженец выразил Османову благодарность за работу. Однако Свеженец обратил внимание на некоторые недочеты, которые существуют в Красногвардейском районе республики.

Речь шла о ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Заболевание выявлено у 525 жителей региона. Полностью выздоровели 249 пациентов. Один из очагов распространения инфекции находится в Красногвардейском районе, где теперь усилят санитарный контроль. Исполнять обязанности главы района в настоящий момент будет Темур Губжоков.

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Автор: Ирина Большунова
#османов #адыгея #коронавирус

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