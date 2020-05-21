Глава Красногвардейского района Адыгеи досрочно сложил свои полномочия

Руководитель Красногвардейского района Республики Адыгея Альберт Османов покинул свой пост. Об этом сообщили в местных органах исполнительной власти.

В сообщении говорится, что вопрос о досрочном прекращении полномочий Османова принят на внеочередной сессии совета народных депутатов Красногвардейского района. Экс-глава района принял это решение самостоятельно. Желание поддержали депутаты.

Присутствовавший на заседании премьер-министр региона Владимир Свеженец выразил Османову благодарность за работу. Однако Свеженец обратил внимание на некоторые недочеты, которые существуют в Красногвардейском районе республики.

Речь шла о ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Заболевание выявлено у 525 жителей региона. Полностью выздоровели 249 пациентов. Один из очагов распространения инфекции находится в Красногвардейском районе, где теперь усилят санитарный контроль. Исполнять обязанности главы района в настоящий момент будет Темур Губжоков.