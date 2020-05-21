Оперштаб по борьбе с COVID-19 зафиксировал 127 летальных исходов за последние сутки

Статистика летальных исходов была обновлена оперативным штабом после мониторинга ситуации с коронавирусом за последние сутки. По данным аналитиков, в стране зафиксированы 127 новых случаев.

Общее количество летальных исходов в России достигло 3099 человек, сообщает оперштаб. В стране фиксируется положительная динамика — общее число выявленных случаев коронавируса продолжает снижаться, при этом в Москве число выписанных пациентов превышает число новых выявлений.

Эксперты ранее неоднократно отмечали, что около половины пациентов не проявляет каких-либо симптомов COVID-19. В Москве и других регионах РФ развернуты дополнительные медицинские учреждения для приема россиян, растет эффективность производства средств защиты и аппаратуры, необходимой для терапии.