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 Оперштаб по борьбе с COVID-19 зафиксировал 127 летальных исходов за последние сутки

Оперштаб по борьбе с COVID-19 зафиксировал 127 летальных исходов за последние сутки
Глава Красногвардейского района Адыгеи досрочно сложил свои полномочия

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11:01   21 Мая 2020
Общество

Оперштаб по борьбе с COVID-19 зафиксировал 127 летальных исходов за последние сутки

Оперштаб по борьбе с COVID-19 зафиксировал 127 летальных исходов за последние сутки

Статистика летальных исходов была обновлена оперативным штабом после мониторинга ситуации с коронавирусом за последние сутки. По данным аналитиков, в стране зафиксированы 127 новых случаев.

Общее количество летальных исходов в России достигло 3099 человек, сообщает оперштаб. В стране фиксируется положительная динамика — общее число выявленных случаев коронавируса продолжает снижаться, при этом в Москве число выписанных пациентов превышает число новых выявлений.

Эксперты ранее неоднократно отмечали, что около половины пациентов не проявляет каких-либо симптомов COVID-19. В Москве и других регионах РФ развернуты дополнительные медицинские учреждения для приема россиян, растет эффективность производства средств защиты и аппаратуры, необходимой для терапии.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #здравоохранение #коронавирус

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