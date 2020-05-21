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 Оперштаб по борьбе с COVID-19 зафиксировал 127 летальных исходов за последние сутки

Оперштаб по борьбе с COVID-19 зафиксировал 127 летальных исходов за последние сутки
Глава Красногвардейского района Адыгеи досрочно сложил свои полномочия

Глава Красногвардейского района Адыгеи досрочно сложил свои полномочия

 Кабмин РФ проведет совещание по выплатам медработникам

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 ВОЗ заявила о самом большом приросте пациентов с COVID-19 в мире за сутки

ВОЗ заявила о самом большом приросте пациентов с COVID-19 в мире за сутки
10:55   21 Мая 2020
Общество

Российские медики выявили 8 849 случаев COVID-19 за сутки

Российские медики выявили 8 849 случаев COVID-19 за сутки

Новейшие данные о количестве пациентов с коронавирусной инфекцией в России предоставили специалисты оперативного штаба.

За сутки пациенты с диагностированным COVID-19 были выявлены в 84 регионах РФ, сообщили в оперативном штабе. Москва и Подмосковье по-прежнему остаются в лидерах по количеству случаев коронавирусной инфекции. В этих регионах было зафиксировано 2913 и 892 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией соответственно. 

Достоверные данные об эпидемиологической обстановке в Российской Федерации появляются раз в сутки на официальном портале стопкоронавирус.рф, где описана симптоматика заболевания, а также предоставлен телефон горячей линии. Там же публикуются все указы властей РФ, направленные на недопущения распространения инфекции.

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Автор: Руслан Неглинный
#пандемия

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