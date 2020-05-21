Кабмин РФ проведет совещание по выплатам медработникам

Правительство РФ 21 мая обсудит распределение средств на выплаты медработникам, которые помогают пациентам с коронавирусом.

На заседании планируется рассмотреть вопросы о распределении средств из федерального бюджета субъектам РФ на осуществление выплат медработникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Таким образом, было выделено 41,8 млрд рублей, из которых более 10 миллиардов направлены в 85 субъектов России. Из нераспределенного резерва на выплаты медикам было выделено 9,3 миллиарда рублей.