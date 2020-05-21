Власти РФ проведут совещание по образованию в условиях распространения COVID-19

Совещание по ситуации с образованием в условиях распространения коронавируса состоится 21 мая, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На совещании обсудят вопрос, как реагирует область образования на ситуацию с ограничениями, введенными из-за COVID-19.

Также 27 мая президент России Владимир Путин проведет совещание по ситуации на рынке труда и поддержке занятости. Как известно, пандемия внесла изменения в учебный процесс — школы и вузы перевели обучение в онлайн-режим. Сейчас более 50 тысяч учреждений проводят обучение дистанционно.