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Совфед предложил на законодательном уровне закрепить понятие "самоизоляция"

Совфед предложил на законодательном уровне закрепить понятие "самоизоляция"

 Оперштаб по борьбе с COVID-19 зафиксировал 127 летальных исходов за последние сутки

Оперштаб по борьбе с COVID-19 зафиксировал 127 летальных исходов за последние сутки
Глава Красногвардейского района Адыгеи досрочно сложил свои полномочия

Глава Красногвардейского района Адыгеи досрочно сложил свои полномочия

 Кабмин РФ проведет совещание по выплатам медработникам

Кабмин РФ проведет совещание по выплатам медработникам
Арбатова: отказ вернуть РФ памятник Коневу вызван страхом перед реакцией Европы

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 ВОЗ заявила о самом большом приросте пациентов с COVID-19 в мире за сутки

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10:27   21 Мая 2020
Политика

Власти РФ проведут совещание по образованию в условиях распространения COVID-19

Власти РФ проведут совещание по образованию в условиях распространения COVID-19

Совещание по ситуации с образованием в условиях распространения коронавируса состоится 21 мая, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На совещании обсудят вопрос, как реагирует область образования на ситуацию с ограничениями, введенными из-за COVID-19.

Также 27 мая президент России Владимир Путин проведет совещание по ситуации на рынке труда и поддержке занятости. Как известно, пандемия внесла изменения в учебный процесс — школы и вузы перевели обучение в онлайн-режим. Сейчас более 50 тысяч учреждений проводят обучение дистанционно.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #совещание #коронавирус

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