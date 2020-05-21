Командир батальона "Луганск-1" погиб при выполнении задания на Украине

Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб в Луганской области Украины. Это произошло во время выполнения задания штаба операции объединенных сил. Еще трое бойцов пострадали.

Комбат патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов трагически погиб 20 мая в Луганской области Украины. Как сообщили в МВД страны, он получил несовместимые с жизнью осколочные ранения в ходе выполнения задания командования штаба объединенных сил. Медики оказывают помощь еще троим бойцам, которые получили ранения в ходе этой операции.