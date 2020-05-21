S&P допускает новую "ценовую войну" Саудовской Аравии в случае роста нефтяных цен

Стратегия Саудовской Аравии по демпингу нефтяных цен может быть запущена после того, как стоимость энергоресурсов стабилизируется, считает представитель S&P Global Ratings в России Александр Грязнов. Эр-Рияд намерен продолжать борьбу за новые рынки.

Страны ОПЕК+ приняли решение совместными усилиями стабилизировать энергетический рынок, однако это не означает окончательное разрешение вопросов конкуренции. Когда обстановка с нефтяными ценами улучшится, "ценовая война" Саудовской Аравии может возобновиться, рассказал ТАСС директор направления корпоративных рейтингов S&P Global Ratings в России Александр Грязнов.

Противостояние между странами-нефтеэкспортерами не было окончено, оно лишь поставлено на паузу, считает эксперт. Борьба за долю рынка, в том числе "ценовая война", может возобновиться после того, как баррель поднимется до 50 долларов и кризисная ситуация будет преодолена.