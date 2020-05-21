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10:03   21 Мая 2020
Экономика

Депутаты ГД предложили ввести штрафы за незаконный оборот криптовалюты

Депутаты ГД предложили ввести штрафы за незаконный оборот криптовалюты

Незаконный оборот цифровых валют и финансовых активов должен регулироваться в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ. Депутаты Государственной думы предлагают ввести ответственность за нерегламентированные операции со средствами.

Российское законодательство модернизировали для работы с цифровыми активами в 2019 году, когда в Гражданский кодекс были внесены соответствующие поправки. Вместе с тем депутаты готовятся рассмотреть во втором чтении инициативу, которая закрепит правила обращения в стране криптовалют. По данным РБК, на рассмотрение Минэкономразвития РФ направлен пакет мер, призванных не допустить незаконные цифровые операции.

Организация незаконного оборота криптовалюты и прочих цифровых активов, в соответствии с планом Государственной думы, может быть пресечена штрафами. Если неправомерная деятельность нанесла гражданам и государству существенный ущерб, злоумышленник может получить уголовный срок до четырех лет.

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Автор: Василий Пименов
#россия #госдума #законодательство #криптовалюты

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