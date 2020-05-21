Facebook обманула канадцев, россиян призвали насторожиться

Facebook вновь уличили в злоупотреблениях доверием пользователей. Канадское Бюро по вопросам конкуренции (Competition Bureau – прим. ред.) оштрафовало соцсеть на девять миллионов долларов за «ложные или вводящие в заблуждение заявления».

«Канадцы ожидают и заслуживают правды от компаний в цифровой экономике, и претензии в отношении конфиденциальности не являются исключением. <…> Бюро, не колеблясь, будет бороться с любым бизнесом, который предъявляет канадцам ложные или вводящие в заблуждение заявления о том, как они используют личные данные», — сообщил комиссар Мэтью Босвелл.

Бюро по вопросам конкуренции заинтересовалось конфиденциальностью информации в соцсетях в период между 2012 и 2018 годами. В ходе расследования выяснилось, что Facebook вводила пользователей в заблуждение, формируя у них ложное чувство безопасности.

Пользователи верили, что с помощью настроек приватности могут контролировать доступ к личной информации. Но на деле Facebook обменивалась их данными с разработчиками сторонних приложений.

«Эти личные данные включали контент, размещаемый пользователями в Facebook, сообщения, отправленные в Messenger, а также другую информацию», — отметили в Бюро по вопросам конкуренции.

Доктор юридических наук, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов напомнил, что Facebook уже не раз уличали в утечках конфиденциальной информации пользователей.

«В последние несколько лет Facebook практически не сходит со страниц различных СМИ именно в части нарушения всех возможных и невозможных нарушений прав пользователей. <…> С самого начала эта соцсеть создавалась, как своеобразный агент национальной безопасности и ряда других спецслужб США для получения разведывательной информации и персональных данных граждан, в частности их экономического благосостояния», — рассказал специалист.

По словам Вехова, в области защиты информации Россия сейчас придерживается золотой середины между жестким цензурированием интернета по схеме Китая и европейской вседозволенностью.

Данные российских пользователей Facebook могут использовать сторонние организации в США, допускает эксперт, поэтому рекомендует пользоваться российскими интернет-ресурсами.

«Я лично поддерживаю отечественного производителя и российские сервисы. По крайней мере, я уверен, что моя личная информация находится под защитой, это гарантировано Конституцией РФ. Люди, использующие Facebook, по сути, хранят свои данные на территории США, и американцы пользуются этой информацией как им заблагорассудится, не взирая ни на какие законы», — заключил Вехов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов полагает, что говорить о безопасности личной информации российских пользователей можно будет только после локализации персональных данных российских пользователей. Даже многомиллионные штрафы вряд ли заставят такую крупную соцсеть, как Facebook, полностью пересмотреть свое отношение к конфиденциальности данных.

«Стоит изолировать рунет, переместить все только на российские сервера, с российскими работниками. Сказать им (Facebook — прим. ред.): адаптируйте, синхронизируйте, дорабатывайте, но только на российском ПО. Не нравится: до свидания, работайте в другой стране. Со временем все страны должны к этому прийти», — подчеркнул депутат.

Бюро по вопросам конкуренции также обязало Facebook выплатить дополнительно 500 тысяч долларов для покрытия расходов за расследования. Представители соцсети не согласились с предъявленными обвинениями, но будут вынуждены выплатить штраф на девять с половиной миллионов долларов.