Следователь отказал защите братьев Магомедовых в отмене обвинения

Обвинение в организации преступного сообщества с братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых снято не будет. Уголовное дело расследуют и дальше. Такое решение приняли в СК в ответ на просьбу адвоката братьев об отмене обвинения.

Следователь, ведущий дело братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которых обвиняют в организации преступного сообщества, отказал их защите в отмене обвинения. Об этом стало известно изданию "Коммерсант". По утверждению представителя СК, вину братьев подтверждают материалы уголовного дела.

Ранее братьев Магомедовых задержали и арестовали по делу о хищениях при строительстве стадиона в Калининграде. Магомедовы создали группу компаний "Сумма", которая в сговоре с другими участниками дела, по версии СК, активно проводила махинации. В результате было похищено более 750 миллионов рублей.