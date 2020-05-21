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10:02   21 Мая 2020
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Следователь отказал защите братьев Магомедовых в отмене обвинения

Следователь отказал защите братьев Магомедовых в отмене обвинения

Обвинение в организации преступного сообщества с братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых снято не будет. Уголовное дело расследуют и дальше. Такое решение приняли в СК в ответ на просьбу адвоката братьев об отмене обвинения.

Следователь, ведущий дело братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которых обвиняют в организации преступного сообщества, отказал их защите в отмене обвинения. Об этом стало известно изданию "Коммерсант". По утверждению представителя СК, вину братьев подтверждают материалы уголовного дела.

Ранее братьев Магомедовых задержали и арестовали по делу о хищениях при строительстве стадиона в Калининграде. Магомедовы создали группу компаний "Сумма", которая в сговоре с другими участниками дела, по версии СК, активно проводила махинации. В результате было похищено более 750 миллионов рублей.

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Автор: Илья Романович
#хищения #обвинение #следователь #магомедовы

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