«Гуаньча» не верит в дружбу России и США

Отношения между США и Россией на протяжении последних 30 лет развиваются по циклу «смягчение — нарастание напряженности — перезагрузка», и, если сейчас наступит очередное смягчение, оно не будет долговременным, в отличие от среднесрочной и даже долгосрочной конфронтации.

Об этом в четверг пишет китайское издание «Гуаньча», отмечая, что перепады между потеплением и обострением российско-американских отношений порой происходят очень стремительно.

Например, 5 апреля 2020 года президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин выступили с совместным заявлением в связи с 75-летней годовщиной встречи на Эльбе советских и американских войск.

«Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима. «Дух Эльбы» является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели. Давая сегодня отпор наиболее серьёзным вызовам XXI века, мы отдаём дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт», — говорилось в заявлении двух лидеров.

Однако вскоре возникли новые противоречия – Белый дом 8 мая опубликовал в сети микроблогов Twitter видеопоздравление американского президента по случаю Дня Победы, в котором тот заявил, что победу над нацистской Германией одержали США и Великобритания. Об огромном вкладе Советского Союза в итоги Второй мировой войны Трамп даже не упомянул.

Затем в американских СМИ вышел материал «День Победы в Европе: время празднования, размышления», в котором Пентагон обвинил Советский Союз в том, что тот, вместе с нацистской Германией развязал мировую войну, вторгнувшись в Польшу.

То есть за короткое время Россия и США опять проделали этот путь – откатившись о сотрудничества «в духе Эльбы» к расколу на тему причин начала Второй мировой войны. Короткий период, за который произошли эти изменения, удивляет людей, отмечает издание, приводя по этому поводу мнение китайского профессора, известного специалиста по России У Дахуэя.

Профессор отметил, что Россия в очередной раз продемонстрировала конструктивный подход к возможному улучшению противоречивых взаимоотношений с США.

«В последние годы, хотя между Россией и Соединенными Штатами было много случаев разобщенности, противоречий и конфликтов, но двусторонние контакты, сотрудничество и взаимное расположение никогда не прерывались. Путин всегда может ухватиться за возможность, чтобы использовать ее в своих целях», — заявил Дахуэй.

Он также напомнил, что после террористических атак 11 сентября 2001 года российский президент Владимир Путин был первым, кто позвонил американскому лидеру Джорджу Бушу-младшему. После войны в Косово и российско-грузинского инцидента, добавил он, отношения между Москвой и Вашингтоном были гораздо более напряженными, чем после украинского кризиса, но Путину тогда удалось, воспользовавшись возможностью, успешно ослабить напряженность. Также он и сейчас пытается использовать ситуацию с эпидемией коронавируса для снятия напряженности между Россией и США.

«В свое время я писал в колонке комментариев: не стоит увлекаться интерпретациями. Если взглянуть на отношения между Соединенными Штатами и Россией на протяжении всего периода с 1990-х годов, они всегда находились в цикле «смягчение — нарастание напряженности — перезагрузка» — добавил профессор.

По его словам, если российско-американские отношения сейчас и смягчатся на короткий период, то будущая конфронтация будет опять долгосрочной, так как между двумя странами остается ряд непримиримых противоречий – различие идеологий, экономическая конкуренция, геополитическая конкуренция и эквивалентность ядерного потенциала.