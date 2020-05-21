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9:49   21 Мая 2020
Общество

Российский онколог Черниковский предсказал скачок заболеваемости раком осенью

Российский онколог Черниковский предсказал скачок заболеваемости раком осенью

Взрывной рост количества заболеваний раком ожидается в России осенью, заявил заведующий отделением онкоколопроктологии в МГОБ №62 Илья Черниковский.

Нагрузка на стационары для онкобольных увеличилась, так как некоторые из них перепрофилировали под лечение пациентов с COVID-19. Онкологические клиники должны были продолжить работу в прежнем режиме, отметил Илья Черниковский в беседе с корреспондентом газеты "Известия".

Сейчас онкологические обследования приостановлены, из-за этого медики стали реже выявлять заболевания на ранней стадии. Сложности наблюдаются и в таких сферах, как кардиология и неврология. Многие обращаются за медицинской помощью, когда им совсем плохо, заявил завотделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения ГКБ им. И. В. Давыдовского Дмитрий Скрыпник.

До этого медики назвали признаки рака легких, проявляющиеся на лице. О том, что больной страдает онкологическим заболеванием может свидетельствовать опущенное веко. Подобное изменение может свидетельствовать и о ряде других болезней. Тем, кто обнаружил, что его веко опустилось, следует обратиться к врачу.

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Автор: Яна Либерман
#россия #рак #смертность

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