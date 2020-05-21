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9:43   21 Мая 2020
Политика

Украина пригрозила России меморандумом в морской трибунал

Украина пригрозила России меморандумом в морской трибунал

Министерство иностранных дел Украины намерено подать в Международный морской трибунал меморандум против России из-за задержания трех кораблей на входе в Керченский пролив, которое произошло в конце 2018 года.

Замглавы украинского МИД Евгений Енин рассказал телеканалу "Украина-24", что Киев будет требовать от России моральной и материальной компенсации для украинских моряков.  По его словам, в настоящее время министерство работает в полном объеме над делами против РФ.

Два катера ВМС Украины и буксир вернули украинской стороне в ноябре прошлого года. После этого на Россию посыпались обвинения, что корабли находятся в ужасном состоянии, ФСБ России опровергла эти заявления.

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Автор: Ирина Большунова
#суд #россия #украина #моряки #керченский пролив

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