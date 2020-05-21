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9:38   21 Мая 2020
Политика

Киев отреагировал на слова МИД РФ о работе Зеленского

Киев отреагировал на слова МИД РФ о работе Зеленского

МИД Украины назвал оценку России попыткой "вмешательства" во внутренние дела страны.

Как говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства, комментарий МИД России является "попыткой России вмешаться во внутренние дела Украины". Также украинская сторона не согласна с мнением РФ о русофобии на Украине. Киев утверждает, что не нагнетает и не разрушает отношения украинцев и россиян.

Как известно, ранее МИД России отметил, что с приходом к власти президента Украины Владимира Зеленского отношение Киева к Москве не изменилось, хотя Зеленский обещал перед выборами наладить русско-украинское сотрудничество.

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Автор: Ирина Большунова
#украина #мид рф #зеленский

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