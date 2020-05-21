Число носителей COVID-19 в мире превысило 5 млн человек

Общее количество всех выявленных случаев с пандемией коронавируса в мире превысило 5 миллионов человек. Университет Джонса Хопкинса поделился актуальными данными.

Новые данные о мировой пандемии коронавируса появились в Сети. Модераторы университет Джонса Хопкинса опубликовали актуальную информацию о ситуации с COVID-19.

Исследователи сообщили об общем количестве носителей коронавирусной инфекции. Медики выявили COVID-19 у более чем 5 миллионов человек на Земле.

Абсолютным лидером по количеству зафиксированных случаев является США. Американские врачи диагностировали коронавирусную инфекции у 1,5 миллиона человек.