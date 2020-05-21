Авиаперевозчики России попросили Минтранс отменить антивирусную рассадку пассажиров

Роспотребнадзор опубликовал инновационные рекомендации в отношении антивирусной рассадки пассажиров авиарейсов. Российские авиаперевозчики обратились к главе Минтранса РФ Евгению Дитриху с просьбой о пересмотре рекомендации о заполнении самолетов.

Ассоциации эксплуататоров воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к главе Минтранса РФ Евгению Дитриху с просьбой отменить рекомендации Роспотребнадзора. Представители авиаперевозчиков отметили, что принимаемые на борту самолета антивирусные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции достаточны.

Роспотребнадзор опубликовал новые рекомендации для российских авиаперевозчиков18 мая 2020 года. Для ограничения распространения пандемии коронавируса, число перевозимых в самолете пассажиров не должно превышать 50% от общего количества мест на борту, считают в ведомстве.