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9:15   21 Мая 2020
Общество

Авиаперевозчики России попросили Минтранс отменить антивирусную рассадку пассажиров

Авиаперевозчики России попросили Минтранс отменить антивирусную рассадку пассажиров

Роспотребнадзор опубликовал инновационные рекомендации в отношении антивирусной рассадки пассажиров авиарейсов. Российские авиаперевозчики обратились к главе Минтранса РФ Евгению Дитриху с просьбой о пересмотре рекомендации о заполнении самолетов.

Ассоциации эксплуататоров воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к главе Минтранса РФ Евгению Дитриху с просьбой отменить рекомендации Роспотребнадзора. Представители авиаперевозчиков отметили, что принимаемые на борту самолета антивирусные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции достаточны.

Роспотребнадзор опубликовал новые рекомендации для российских авиаперевозчиков18 мая 2020 года. Для ограничения распространения пандемии коронавируса, число перевозимых в самолете пассажиров не должно превышать 50% от общего количества мест на борту, считают в ведомстве.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #самолеты #полеты #авиаперевозки

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