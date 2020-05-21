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9:12   21 Мая 2020
Политика

Песков заявил о точности публикуемых в России данных о смертности пациентов с COVID-19

Песков заявил о точности публикуемых в России данных о смертности пациентов с COVID-19

Информация о смертности в России от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, является точной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью журналистам американской телекомпании CNBC официальный представитель главы государства опроверг утверждения о том, что статистика в РФ не является достоверной. Песков добавил, что российские власти ничего не скрывают. Статистика основана на результатах вскрытия, после которого можно установить причину смерти пациента. 

Песков указал, что на Западе не проводят патолого-анатомических исследований. Это отличает страны друг от друга, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции. В мире у более 4,9 млн человек был диагностирован коронавирус. В России зарегистрировано 308 705 случаев заболевания. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Автор: Илья Романович
#россия #песков #коронавирус

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