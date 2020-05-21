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8:49   21 Мая 2020
Общество

Эксперты рассказали о самых востребованных вакансиях на удаленке

Эксперты рассказали о самых востребованных вакансиях на удаленке

Рост числа вакансий для дистанционной работы увеличится на фоне распространения коронавируса, такой вывод сделали специалисты ВНИИ труда.

По словам экспертов, эксперимент с переводом на удаленную работу в условиях пандемии открыл для целых секторов экономики новые возможности, пишет RT. В перспективе ожидается рост доли дистанционной занятости в сфере торговли, что обусловлено развитием электронных сервисов продаж и востребованностью доставки товаров.

В большем числе вакансий удаленного формата будут нуждаться финансовые, страховые, государственные услуги, консультации для бизнеса, а также онлайн-услуги россиянам в сфере образования, культуры и досуга. ВНИИ труда также прогнозирует рост инвестиций в развитие бизнес-моделей, которые связаны с "удаленкой".

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Автор: Ирина Большунова
#россия #работа #вакансии #пандемия

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