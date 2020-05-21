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8:36   21 Мая 2020
Общество

Вирусолог Альштейн считает, что пик пандемии COVID-19 в России уже пройден

Вирусолог Альштейн считает, что пик пандемии COVID-19 в России уже пройден

Россия, вероятно, уже прошла пик распространения коронавируса, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн. По словам специалиста, конец пика наблюдается благодаря снижению числа выявленных заражений.

Как отметил ученый в интервью "Национальной службе новостей", число ежедневных новых случаев заражения с начала марта придерживается одного уровня, а в последние дни эти цифры демонстрируют спад.

Однако снижение показателей заболеваемости не является доказательством того, что в России делают меньше тестов. Альтштейн заверил, что тестов в нашей стране достаточно.

Согласно информации от 20 мая, в РФ выявлено 308 тыс. случаев заражения коронавирусом. За последние сутки прирост составил больше 8,7 тыс. Оперативные данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире можно изучить на портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Илья Романович
#россия #пандемия #коронавирус

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