Вирусолог Альштейн считает, что пик пандемии COVID-19 в России уже пройден

Россия, вероятно, уже прошла пик распространения коронавируса, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн. По словам специалиста, конец пика наблюдается благодаря снижению числа выявленных заражений.

Как отметил ученый в интервью "Национальной службе новостей", число ежедневных новых случаев заражения с начала марта придерживается одного уровня, а в последние дни эти цифры демонстрируют спад.

Однако снижение показателей заболеваемости не является доказательством того, что в России делают меньше тестов. Альтштейн заверил, что тестов в нашей стране достаточно.

Согласно информации от 20 мая, в РФ выявлено 308 тыс. случаев заражения коронавирусом. За последние сутки прирост составил больше 8,7 тыс. Оперативные данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире можно изучить на портале стопкоронавирус.рф.